Pukkellaks i 43 elver

MOLDE/HUSTAD: Like før helga fikk Bjørn Nerland fra Molde en russisk pukkellaks på kroken i Hustadelva. — Det hender fra tid til annen at pukkellaksen dukker opp langs norskekysten, men jeg har vanskelig for å tro at den vil etablere seg fast i våre vassdrag, sier dr. philos. Arne Jensen ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA).