Countryfestival i Las Vegas endte i blodig massakre

Musikere og tilhørere flyktet i panikk da en mann plutselig åpnet ild under utendørskonserten med en av USAs mest kjente countryartister Jason Aldean søndag kveld.

Mannen er av politiet identifisert som 64 år gamle Stephen Paddock, en hvit mann fra Las Vegas-området. Han befant seg i 32. etasje på Mandalay Bay Hotel and Casino da han ble drept av politiet en drøy time etter at skytingen startet. Gjerningsmannen blir beskrevet som en ensom ulv.

Ukjent motiv

Fra en av hotellets øverste etasjer avfyrte han hundrevis av skudd med et automatvåpen mot konsertgjengere og andre folk på bakken under ham.

Om lag 40.000 mennesker var til stede på konserten, som avsluttet den tre dager lange countryfestivalen Route 91 Harvest. Konsertarenaen ligger ved The Strip, Las Vegas' mest berømte gate, der kasinoene ligger på rekke og rad.

Den antatte gjerningsmannen hadde sjekket inn på hotellet som gjest. Han bodde ifølge politiet i en seniorbolig i Las Vegas-området. Motivet for ugjerningen er foreløpig ikke kjent.

På en pressekonferanse mandag opplyste politiet også at de er nesten helt sikre på at de har funnet en 62-årig kvinne med asiatisk utseende som ble etterlyst etter massakren. Hun beskrives som Paddocks samboer.

– Dette er noe vi aldri tidligere har opplevd, sa sheriff Joseph Lombardo på en pressekonferanse tidlig mandag morgen lokal tid.

President Donald Trump er blitt orientert om hendelsen, og i en Twitter-melding sender han sine «varmeste kondolanser til ofrene og de pårørende».

Musikere flyktet

En av konsertgjengerne, Kodiak Yazzi, sier han først hørte noe som kunne minne om fyrverkeri. Musikerne sluttet å spille en liten stund, før de startet igjen. Da lyden kom tilbake, forsto folk at det dreide seg om skudd, og musikerne dukket og flyktet fra scenen, forteller Yazzi.

Private videosnutter som er lagt ut på sosiale medier, viser at det blir avfyrt mengder med skudd, noe som får bandet til å slutte å spille.

– Å Gud, roper flere personer.

– Hva er det, skudd?

Skytingen begynte sent søndag lokal tid, det vil si tidlig mandag morgen norsk tid, og pågikk ifølge øyevitner i fem minutter mens publikum flyktet i panikk.

Flere hørte først lyden av glass som ble knust før skuddene begynte å hagle. Gjerningsmannen skal ha ladet om automatgeværet flere ganger. Skuddene stilnet plutselig, og så startet det igjen kort tid etterpå, ifølge øyenvitner.

Fly omdirigert

All flytrafikk til og fra Las Vegas ble stanset. Tidlig mandag morgen lokal tid åpnet flyplassen så smått igjen. Den ligger tvers overfor området der skytingen skjedde.

Et stort antall politifolk ankom området ved hovedgata The Strip like etter at skytingen startet. Der sperret de av flere gater, og tungt væpnede politifolk entret hotellet. I en Twitter-melding ble folk bedt om å holde seg unna.

Politiet ba også mennesker i Las Vegas om ikke å strømme videoer direkte på nettet fordi det kunne avsløre politiets taktiske operasjoner i området.