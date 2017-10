Sprengte postkassestativ og trigget brann

Nyheter

Natt til lørdag rykket politiet ut sammen med brannmannskaper til en "postkassesprenging" på Frei.

De meldte samtidig, litt før kl. 01, at det hadde tatt fyr i vegetasjonen.

Frei: Rykker ut sammen med brann til en "postkassesprenging". Tatt fyr i vegetasjon. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) September 30, 2017

Ifølge TK.no, viste det seg da at det slett ikke bare en postkasse det handlet om - et helt postkassestativ ble sprengt i stykker. Eksplosjonen var så sterk at det hadde fattet i vegetasjonen ved siden av.

– Vi vet ikke hva som ble brukt, men dette var slett ikke en kinaputt. Hele stativet ble ødelagt, sier politiets operasjonsleder Kenneth Sætre søndag morgen til TK.no.

Brannen var imidlertid slokket da politiet kom fram.

Politiet opplyste litt etter i sin logg at ingen gjerningsmenn er funnet.