Slo etter biler på Årø - anmeldes for vold mot politiet

Nyheter

En mann i 20-åra ble natt til søndag satt i arresten i Molde etter at han gikk langs E39 ved flyplassen og slo etter biler.

Molde: Mann i 20 årene innsettes arrest etter at han gikk langs E39 og slo etter biler. Satte seg opp ved politiets ankomst. Anmeldes. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) September 30, 2017

– Den som ringte inn om saka, fortalte at hen hørte bilene på vegen tute, og så at de måtte bremse opp for denne mannen. Han gikk i retning Molde og banket i bilene i vegbanen, sier operasjonsleder Arild Reite søndag

Da politiet kom, gikk vedkommende midt i vegen ved flyplassen på Årø. Patruljen fikk mannen inn i bilen, tok personalia, og kjørte ham i arresten.

– Han gjorde motstand mot politiet, så han anmeldes også for vold mot offentlig tjenstemann, opplyser Reite.

Den innbrakte er i 20-åra og hjemmehørende i Gjemnes.

Politiet meldte om hendelsen kl. 00.20 natt til søndag.