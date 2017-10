Bytter rulletrappene hos Aandahls i helga

Nyheter

Dette er ikke hans første rulletrappjobb i Molde.

– Jeg var også med og monterte den gamle rulletrappa for 37 år siden. Dette er topp kvalitet når vi ser hvor godt de har fungert gjennom alle disse åra, sier Jack Ingebriktsen til Romsdals Budstikke.

I forkant av utskiftingen har han vært i Molde, sett på tegninger og planlagt arbeidet.

Lørdag ettermiddag ble Storgata stengt for biltrafikk og området rundt Aandahls avstengt slik at ingen skulle tulle seg inn på anleggsområdet.

– Vi jobber hele helga. Målet er å bli ferdig til mandag morgen. Deretter er det litt etterarbeid før alt er alt er i normal gjenge, sier Jack Ingebriktsen.

Solide saker

Det er store dimensjoner over rulletrappene, som til sammen veier over 30 tonn. Det ble brukt kraftig kranbil og truck for å få trappene ut og inn gjennom fronten på bygget, der vinduer var fjernet for å komme til.

– De gamle trappene blir nå fjernet og resirkulert, forteller Ingebriktsen.

Rulletrappa hos Aandahls var den andre i byen da den kom i 1980. Den var produsert hos Thyssen i Tyskland, slik den nye også er.