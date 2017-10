– Husk å sikre løse gjenstander

Nyheter

(Sunnmørsposten:)Søndag kveld til mandag morgen er det nemlig meldt sterk vind i Nordvest.

Ifølge yr.no er det ventet lokalt kraftige vindkast fra sent søndag i Møre og Romsdal, på 25-30 m/sek fra sørøst i indre strøk.

Vinden er venta å avta rundt 08.00.

– Takstein og takplater kan blåse av bygninger.Vurder behov for forebyggende tiltak, heter det i OBS-varselet.

Verst blir det likevel sør for Stad: Der er det meldt svært kraftig vind.

– Fra i kveld søndag sør og sørøst liten storm på kysten. I indre strøk ventes lokalt kraftige vindkast, 25-30 m/s. Vinden ventes å minke sent natt til mandag, står det i varselet for Vestlandet sør for Stad.

Det er muligheter for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer kan stenges, advarer meteorologisk institutt.

I Sør-Norge er det nedbøren som skaper problemer, og NVE har varslet flomfare i Agder.

Denne saka ble først publisert på smp.no