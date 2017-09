Her viser Ford fram den nye superbilen til Røkke - på Atlanterhavsveien

Nyheter

Atlanterhavsveien får massevis av skryt fra programleder Steve Sutcliffe i en over 11 minutter lang video bilprodusenten har lagt ut på Youtube. Der viser Ford fram sin nye GT i Norge.

HER kan du se videoen (ekstern lenke)

– Atlanterhavsveien kan ikke beskrives, men må oppleves! Det er umulig å kjøre på denne veien uten å bli berørt av en natur som er helt ubeskrivelig vakker, sier Sutcliff i bilen.

Dagens Næringsliv skriver at den første norske kunden som får kjøpe en slik bil er Kjell Inge Røkke. Han må ha vært en av 6506 søkere til de 500 første bilene Ford selger.

– Jeg har hatt et forhold til bilen siden jeg så filmen Le Mans med Steve McQueen i Molde i 1971, og synes det er veldig hyggelig at jeg nå får muligheten til å kjøpe en slik unik bil. Med de krav og forutsetninger som Ford har satt til bruk av bilen er det også like greit for meg å bekrefte kjøpet. Det er jo umulig å gjemme seg bort i en slik bil, sa Røkke til Finansavisen via sin pressetalsmann Rolf Nereng i august 2016.

Bilens pris skal starte på rundt 4,7 millioner kroner før skatt og avgifter.