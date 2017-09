Ny hovedeier i Glamox

Nyheter

Fredag kveld ble det kjent via ei pressemelding at Triton har inngått avtale om å kjøpe Arendal Fossekompani ASAs aksjer i Glamox. Triton kjøper 75,16 prosent av aksjene i bedrifta for 2762,7 millioner kroner. Den andre store eieren, Erik Must AS, beholder sin eierandel på 24,7 prosent.

– Vi har over flere år hatt glede av en sterk og bærekraftig utvikling med Arendal Fossekompani som vår største eier. Nå får vi nok en bedriftseier som er kjent for sin evne til å videreutvikle og bidra til vekst i industriselskaper som Glamox. Triton har gjentatte ganger bevist at de både har evne og vilje til å gjøre betydelige investeringer i selskapene de eier. Dette er noe våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte vil dra nytte av, sier Rune Marthinussen, konsernsjef i Glamox.

Direktør og partner for Triton-fondene, Peder Prahl, sier at de ønsker å støtte ledelsen og ansatte i Glamox som en stabil eier gjennom å investere i og støtte veksten og utviklingen i selskapet.

– Vi ser fram til å samarbeide med ledelsen, styret og andre aksjonærer for å bygge et enda sterkere selskap, sier han.

Triton vil ta over som hovedeier i november/desember 2017.