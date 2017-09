Når hunden Max får besøk av bestevenninna blir det fotballfest i hagen. Se video!

Nyheter

Det går hurtig for seg på gressplena i hagen til Odd Arne Ræstad i Batnfjorden når hunden Max får bestevenninna på besøk.

– Hjorten er innom rett som det er. Plutselig er ball-leken i gang. Hjorten har også vist interesse for noen av hundelekene vi har liggende på tunet. Det er spesielt en rosa gris som lager lyd som hun liker ekstra godt. Det morsomte er at Max og hjorten er så gode venner. Det er tydelig at å spille ball er toppen! sier Ræstad.

Han har lagt ut flere videoer av hunden og hjortens fotballkamp på Facebook, til glede for mange. Det var der videoen først ble publisert.