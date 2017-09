Listhaug: - De som snakket mest om meg, tapte på det

Nyheter

(Sunnmørsposten): Det sier innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Hun sier hun var sikker på at partiene som gjorde henne til skyteskive i valgkampen, ville tape på det.

I et intervju med Dagbladet uttrykker innvandring- og integreringsministeren frustrasjon over at hennes retorikk ble overdrevet i valgkampen.

– Jeg ble så sint at jeg fikk lyst til å klinke tilbake da Jonas Gahr Støre (Ap) gjorde meg til tema i en duell med Erna Solberg (H) uten at jeg var til stede, sier hun, og legger til:

Selv velger hun å ikke angre på uttalelsen om at KrF-leder Knut Arild Hareide og andre politikere «sleiket imamer oppetter ryggen».

– Det gikk ei kule varmt da jeg snakket om imamsleiking. Men sagt er sagt og spist er spist, da må man gå videre, sier Listhaug.

Videre sier hun at hun ikke vil slutte å opptre mindre kontroversielt.

– Jeg har min stil, som jeg har hatt hele veien. Den kommer jeg fortsatt til å ha, lover hun.

Denne saken ble først publisert hos smp.no