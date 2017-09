Weenaas selger ut enda mer på Oppdal

Nyheter

Wenaasgruppen kvitter seg med nok et overnattingssted i Oppdal, skriver avisa Opp. Han faser ut 30 leiligheter og selger Vangslia Fjelltun.

Til avisa Opp sier megleren som har fått oppdraget, Per Hårstad i Heimdal eiendomsmegling, at det er positivt for Oppdal at leilighetene seksjoneres ut og selges.

- Det vil føre til at leilighetene blir mer brukt, og vi får mer liv og røre gjennom større deler av året, sier megleren til avisa.

Vangslia Fjelltun, som ligger nær heisene i Vangslia, var en del av Oppdal Booking som Wenaasgruppen, med hovedkontor i Måndalen, kjøpte av Johan Fr. Schønheyder i 2011.

De siste årene har Johnny Johansen og Vangslia Drift hatt en avtale med Wenaasgruppen om å leie ut anlegget, skriver Opp.

Salget starter under Fjell- og Fårikålfestivalen neste helg.

Den samlede salgsverdien for Vangslia Fjelltun kan etter det OPP har grunn til å tro anslås til rundt 40 millioner kroner.

Megleren sier til avisa Opp at etterspørselen etter fritidsleiligheter er stor i Oppdal. Allerede nå merker han pågangen i Vangslia.

Like ved kommer Vangslia Fjellandsby, der Lars Wenaas og investor Ola Mæle har gått sammen om å utvikle 79 tomter som kan få opp mot 160 enheter.