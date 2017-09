Slo mann i ansiktet - ble frikjent

Nyheter

Mannen sto i Romsdal tingrett tiltalt for å ha utøvd vold og skadet en annens kropp. Fornærmede, en annen mann, fikk brudd i underkjeven som følge av slaget og måtte opereres på sjukehuset. Aktor la ned påstand om 90 dagers fengsel.

Lekeslåss

Hendelsen fant sted på rådhustaket i Molde i august i fjor. Da fornærmede og en annen mann «lekeslåss» gikk tiltalte imellom for å stoppe kampen. Under avslutningen skal imidlertid fornærmede ha fått et hardt slag i nesen.

Gikk til angrep

Fornærmede skal etter at kampen ble avsluttet ha prøvd å sparke til mannen han lekeslåss med. Mannen bøyde seg ned for å ta tak i en veske og sparket skal ha vært rettet mot hodet.

Den tiltalte mannen forklarte i retten at han reagerte umiddelbart med å slå fornærmede i ansiktet. Klammeriet ble avsluttet uten videre vold. Tiltalte forklarte at han fryktet for mannens helse og at mannen kunne miste livet. Fornærmede skal ha vært fysisk overlegen denne mannen, som har vært plaget med sjukdom, og sparket ville ifølge tiltalte trolig ha forårsaket stor skade.

Retten slo fast at det var tiltaltes slag og ikke leke-slåsskampen som hadde forårsaket bruddet i kjeven.

Ble trodd

Romsdal tingrett festet lit til tiltaltes forklaring. Han innrømmet å ha tatt et par tabletter Ritalin, men retten mente det ikke svekket tiltaltes evne til å dømme situasjonen.

Retten fant videre at fornærmede hadde gått til urettmessig angrep på den tredje mannen og at tiltalte hadde grunn til å frykte for mannens helse. Etter rettens vurdering hadde tiltalte handlet i nødverge og han ble frikjent. Dommen var enstemmig.

Rettsmøtet ble holdt i midten av september.