Raftoprisen 2017 til Parveena Ahangar og Imroz Parvez

Nyheter

Kashmir-området har vært gjenstand for konflikt mellom India og Pakistan i 70 år, siden landene ble uavhengige i 1947. Begge landene mener de har krav på hele regionen.

Internasjonalt søkelys på konflikten mellom landene fortrenger oppmerksomheten rundt sivilbefolkningens rettssikkerhet. I den indiske delstaten Jammu og Kashmir lever sivile i en hverdag preget av overvåking, tortur, forsvinninger, rettsløshet og en eskalerende militarisering.

– Ved å tildele Raftoprisen til menneskerettspionerene Imroz Parvez og Parveena Ahangar, oppfordrer vi indiske myndigheter til å legge mer til rette for ikkevoldelig menneskerettighetsarbeid i delstaten, sier lederen av Raftopriskomiteen Lise Rakner til NTB.

Ahangars sønn forsvant i 1991. Hun er grunnlegger og leder av organisasjonen Association of Parents of Disappeared Persons (foreldreforeningen for forsvunne personer – APDP), som arrangerer fredelige protester og tilbyr praktisk assistanse til de etterlatte.

– En del av meg tror fortsatt at han skal komme hjem en dag, sa Ahangar til Bistandsaktuelt i 2013.

Imroz Parvez er advokat og en ledende intellektuell stemme, som bruker juridiske virkemidler for å sikre befolkningen grunnleggende menneskerettigheter og likhet for loven. Organisasjonen han har grunnlagt og leder, Jammu Kashmir Coalition of Civil Society, arbeider for menneskerettigheter og ikkevoldelige løsninger.

Raftoprisen deles ut søndag 5. november på Den Nationale Scene, Bergen.