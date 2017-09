Norge styrker Afghanistan-bidrag

Nyheter

Regjeringen besluttet i juni å videreføre et militært bidrag på omkring 50 personer til NATO-operasjonen Resolute Support Mission i Afghanistan for hele 2018.

Torsdag ble det klart at regjeringen har besluttet å øke bidraget med om omkring ti personer som skal gå inn i det eksisterende norske styrkebidraget i hovedstaden Kabul.

– Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er presset. At ISIL har etablert seg i landet de siste årene har økt både alvorlighetsgraden og kompleksiteten. De afghanske sikkerhetsstyrkene vil trenge støtte i lang tid fremover. Det at NATO og USA nå styrker sitt militære nærvær i landet, bekrefter behovet for fortsatt støtte til de afghanske styrkene, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

ISIL er et annet navn på ekstremistgruppen IS.