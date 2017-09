Nedgangen fortsetter for papiravisene

Nyheter

Mediehusenes nettaviser hadde en nedgang på 4,1 prosent fra 2015/2016 til 2016/2017. I samme periode økte lesingen av mobilutgavene med 7,6 prosent, viser ferske tall fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

Statistikken viser at 82 prosent av Norges befolkning bruker innhold fra norske mediehus hver dag. 61 prosent leser norske nettaviser daglig, mens papirutgavene når 46 prosent av befolkningen. Mobilutgavene har en daglig dekning på 43 prosent.

VG største mediehus

Kun 6 av de 152 avistitlene som ble rapportert, har fått flere lesere, mens 99 aviser har fått færre. VG er Norges klart største mediehus med over 2,3 millioner lesere på papir, nett og mobil, etterfulgt av Dagbladet, Aftenposten og Dagens Næringsliv.

– Norsk journalistikk står fortsatt sterkt, noe den daglige dekningen på 82 prosent viser tydelig. Det var ventet at lesertallene for papiravisene ville falle, men det er positivt at innholdet stadig oftere leses på mobile flater. Derfor er det gledelig at våre medlemmer satser på godt norsk digitalt innhold, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i MBL.

Aftenposten er på sin side landets største papiravis, etterfulgt av VG og Dagbladet. Bergens Tidende er landets mest leste regionavis, med Adresseavisen og Stavanger Aftenblad på de neste plassene.

Se og Hør på topp

Tallene fra MBL tar også for seg magasiner. Den daglige lesingen av magasiner har falt noe, men ettersom flere magasiner har fått færre årlige utgivelser, er det samlet sett framgang for titlene på lista.

Oversikten viser for øvrig at Se og Hør er tilbake på lesertoppen for blader med sin tirsdagsutgave.

– Vi har vekst i lesertall både digitalt og på print, og nå bruker over 1,1 millioner Se og Hør ukentlig. Totaldekningen til Se og Hør-merkevaren har økt med 8 prosent på et halvår og det er vi meget stolte av, sier Se og Hørs redaktør Ulf André Andersen til Kampanje.

Aftenpostens A-magasinet topper suverent listen over avismagasiner.

– Magasinene har fortsatt en solid kontakt med sine lesere. De leverer innhold som er nyttig og interessant for leseren, og er gode på å treffe samfunnstrendene med sine produkter, fastslår Øgrey.