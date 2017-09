Flere leser Rbnett på mobil

Nyheter

Romsdals Budstikke har flere lesere på mobil nå enn i første halvår. Det er små nedganger for papiravisa og desktop-utgaven av Rbnett.

- Medievanene våre er i endring. Papiravisa går fortsatt litt ned i lesertall, men vesentlig mindre enn for mange av de andre avisene i landet. Vi satser fortsatt på å lage ei god papiravis, og fremdeles er det slik at vi har flere papirlesere enn vi har på desktop og mobil, sier konstituert ansvarlig redaktør, Øyvind Brunvoll.

Men de digitale plattformene nærmer seg. Økningen kommer på mobil.

- Vi har ventet på at mobillesningen skulle passere lesningen på pc/nettbrett. Vi er ikke der på denne målingen, men vi ser nå i daglig bruk av Rbnett at mobilen er i ferd med å overta tronen. Dette har vi da også tatt hensyn til gjennom en ny layout for Rbnett. Omleggingen er ikke helt ferdig, men vi har fått gode tilbakemeldinger på dette.

- Men det er nedgang for Rbnett på desktop?

- Ja, og det hadde vi regnet med. Vi ser det også for de andre. Årsaken er at vi har valgt å forbeholde mer og mer av det journalistiske stoffet vårt for betalende abonnenter. Nå ser du pluss-tegnet på stadig flere saker. Vi er veldig glade for at flere og flere ser nytten i å betale for journalistikk. Da er det viktig at de får en annen opplevelse enn de som bare leser gratissakene. Abonnent-tallene er på god vei oppover igjen etter mange år med nedgang. Det er helt nødvendig for norske mediehus at vi får en aksept for at også journalistikk koster penger når vi ser at internasjonale giganter som Google og Facebook spiser av annonsefatet vårt.

Her er de ferske tallene fra undersøkelsen til Forbruker & Media. (alle tall er oppgitt i tusen)

Forbruker & Media '16/2 Forbruker & Media '17/1 Forbruker & Media '17/2 Papiravisa Romsdals Budstikke 34,6 32,2 32,0 Tidens Krav 26,2 25,0 24,5 Sunnmørsposten 64,9 63,5 59,3 Åndalsnes Avis 7,4 7,2 6,9 Driva 11,4 10,5 8,6 Desktop Romsdals Budstikke (rbnett.no) 25,2 26,8 25,5 Tidens Krav (tk.no) 22,3 20,9 19,2 Sunnmørsposten (smp.no) 54,3 56,9 56,9 Åndalsnes Avis (andalsnes-avis.no) 3,4 4,0 4,1 Driva (driva.no) 5,8 4,9 4,2 Mobil Romsdals budstikke mobil 15,7 17,7 18,2 Tidens Krav mobil 10,0 11,6 10,9 Sunnmørsposten Mobil 27,5 37,1 37,0 Åndalsnes Avis mobil 2,4 2,3 2,8 Driva mobil 2,6 2,5 2,5

