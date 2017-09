Varsler fullt hus for Joly

Nyheter

Onsdag klokka 15 var drøyt 220 personer påmeldt Romsdalskonferansen.

– Dette er faktisk noen flere enn i fjor. Det viser at Romsdalskonferansen er en viktig møtearena, og at temaene vi tar opp er relevante og treffer bra, sier daglig leder Britt Flo i Molde næringsforum.

Fokus på endring

Konferansen, som arrangeres i Bjørnsonsalen på Seilet, har «Ny tid – ny giv!» som hovedtema. Blant foredragsholderne finner vi Eva Joly, jurist, korrupsjonsjeger og representant i Europaparlamentet. Temaet Joly skal snakke om er Europa i endring.

Blant de øvrige innlederne og foredragsholderne i årets konferanse, finner vi toppsjef i oljeserviceselskapet Beerenberg, Morten Walde, og journalist og atferdsanalytiker, tidligere generalsekretær i Nors Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum.

Flere lokale næringslivsledere skal også delta.

– Holder posisjonen

Britt Flo er godt fornøyd med interessen for konferansen.

– Vi synes dette er veldig bra, spesielt med tanke på at det har blitt arrangert flere nye konferanser her i området i år, sier Flo og viser blant annet til iKuben-konferansen og et par nye digitaliseringskonferanser.

– Det er mange på denne arenaen. Men det ser ut som at Romsdalskonferansen holder posisjonen –det er vi veldig fornøyde med. Dette er den største konferansen for nærings- livsledere i Molde-regionen, sier hun.

«Påfyll og inspirasjon»

Årets konferanse er den tolvte i rekken. «Vi kan love en dag med påfyll og inspirasjon av viktige temaer», skriver Molde næringsforum i invitasjonen.

– Det er en annerledes og inspirerende dag på jobben. Folk trenger litt brød og sirkus samtidig som de får ny innsikt gjennom dybdeinnleggene vi har, sier Flo.

Til slutt i konferansen, rundt klokka 16, skal prisen «Årets I» deles ut. I fjor var det museumsdirektør Jarle Sanden som ble tildelt prisen.