Solberg: – Dagens regjering blir sittende

Nyheter

Samtidig vil døra alltid stå åpen for Venstre og KrF dersom de skulle ønske å gå inn i regjeringen, sa Solberg etter at de fire partiene møttes onsdag.

Hun håper de fire partiene vil sørge for flertall for budsjettet som skal legges fram 12. oktober og sier hun anser mulighetene for at hun vil fortsette som statsminister som gode.

– Vi er enige om å snakke om budsjett. Vi har også mye felles gods som vi er enige om at vi skal fortsette å føre videre framover, sier hun.

– Det blir ikke en samarbeidsavtale av den typen vi har hatt i inneværende periode, men jeg har god tro på vi vil klare å finne felles løsninger.

KrF gjorde det onsdag klart at det ikke er aktuelt for partiet å gå inn i regjeringen, mens Venstre fortsatt er i tenkeboksen.

– Det betyr at vi ikke kommer til å gå videre med KrF med politiske samtaler om sakene, sier Solberg.