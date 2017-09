Sjukehuset på Hjelset er uten datanett

Nyheter

Sjukehusavdelingene på Hjelset har vært uten datanett og telefonlinjer onsdag. Det innebærer at de ansatte blant annet ikke får tilgang til pasientjournaler.

– Dette er selvsagt ikke bra i det hele tatt. Nå har dette heldigvis ikke gått utover noen pasienter og resultert i skade, men det skaper forsinkelser, sier Berit Kalgraff til Rbnett. Hun er avdelingssjef ved avdeling for sykehuspsykiatri i Nordmøre og Romsdal.

Hun sier datanettet periodevis har vært ustabilt i halvannet år, og det har skapt forsinkelser og frustrasjoner i avdelingene på Hjelset. Verst er det at personalet ikke får tak i pasientjournaler. Onsdag lå all datatrafikk nede. Klokka 13.30 var det fortsatt ingenting som virket.

– IT-folkene i Hemit er på saka og de er svært innstilt på å løse dette problemet så raskt og godt som mulig, sier Kalgraff. Hun legger til at det i dag er satt i gang strakstiltak for å gjøre behandlerne mindre avhengig av at det felles datanettet fungerer.

– Det er i dag bestilt nye bærbare pc-er med egne datanett. Det vil si at vi kan drive pasientbehandling sjøl om det felles datenettet ligger nede. Dette skal kunne gjøres ved alle de tre seksjonene. I tillegg har akuttseksjonen en egen pc med denne muligheten.

– Har problemene noe med ombyggingen å gjøre?

– Nei, trolig ikke. Disse problemene har vi hatt lenge før de begynte med dette arbeidet, sier Berit Kalgraff.

Prosjektkontoret som jobber med planene for det nye sjukehuset, holder også til på sjukehusområdet på Hjelset.

– De har de samme problemene med datanettet som A- og B-paviljongen opplyser kommunikasjonsrådgiver Hege Hegle i Helse Møre og Romsdal til Rbnett.