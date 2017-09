Pyramide blir signalbygg i nytt regjeringskvartal

Nyheter

«Adapt» og Team Urbis vant over «Lysning» av arkitektfirmaet G8+ i konkurransen om å få utforme landets nye regjeringskvartal.

– Juryen kaller «Adapt» en klar vinner. De peker på gode løsninger for fellesfunksjonene, at konseptet er godt nedtonet og balansert mot Grubbegata, og de peker på at det nye skråbygget gir det særpreg og kan bli et bygg for vår tid, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg til NTB.

I juryens begrunnelse heter det: «Det pyramidale bygget på A-feltet ved Johan Nygaardsvolds plass er særdeles godt plassert. Bygget vil gi det nye regjeringskvartalet et samlende uttrykk og et særpreget bygg fra vår tid.»

Pyramidebygget er i forslaget lagt på samme side som dagens Y-blokk, men nærmere Høyblokka av sikkerhetshensyn, for å unngå å bygge oppå tunnelen som i dag går under Y-blokka. Y-blokka er bestemt revet til store protester fra flere.

Glede og skuffelse

– Jeg var veldig forberedt både på å vinne og tape. Jeg hadde en tapertale og en vinnertale klar her, sa teamleder Gudmund Stokke i Team Urbis til NRK kort tid etter at avgjørelsen ble kunngjort.

Prosjektgruppa som vant, består av Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen, Per Rasmussen.

– Jeg er selvfølgelig skuffa over at vi ikke ble valgt, men dette prosjektet fortjener at det beste forslaget vinner, og hvis juryen mener dette er det beste forslaget, fortjener Norges befolkning det, sier Geir Haaversen i G8+-teamet til NRK.

Veien fram til dagens vinner har vært lang. I 2014 ble seks grupper av arkitekter invitert til å skissere utformingen av kvartalet. Deres ulike forslag la grunnlag for reguleringsplan for området som Statsbygg la fram høsten 2015. I mai i år leverte sju ulike prosjektgrupper anonymt sine forslag til nytt regjeringskvartal. I juni ble to av dem – «Lysning» og «Adapt» – valgt til å gå videre i konkurransen.

Ferdig i 2027

Harald Nikolaisen sier at Statsbygg siden juni har forhandlet med begge de to finalistene.

– Forhandlingene har ikke vært en bearbeiding av løsningsforslagene, men vi har sett på gjennomføringsevne og kapasitet. Det er en konkurranseform vi har valgt fordi for en byggherre er det også viktig å gå nøye gjennom gjennomføringsevnen og kompetanse før vi velger teamene, sier Nikolaisen.

Ifølge planene skal byggeprosjektet stå ferdig i 2027. Men dette forutsetter at arbeidet med skisse- og forprosjekt blir sluttført som planlagt, slik at Stortinget i 2019 kan behandle byggestart og kostnadsrammen for prosjektet.

Regjeringskvartalet fikk omfattende skader av den 950 kilo store bomben som ble detonert 22. juli 2011. Rivingen av de gamle byggene skal etter planen starte i 2018.