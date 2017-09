Minneord Arne Solli

Nyheter

Arne tilhørte 1960-kullet fra Krigsskolen. Han fikk en lang og suksessfylt karriere. Ved sin avskjed var han General og Forsvarssjef (FSJ), en stilling han hadde fra 1994 til 1999.

Moldegutten Arne og jeg fulgte hverandre gjennom tjeneste og utdannelse i hele vår militære karriere. Vi startet i samme tropp ved Befalsskolen for Infanteriet i Sør-Norge i 1956. Vi ble hverandres forlovere og kom til å bety mye for hverandre.

Arne fikk det ypperste av tjeneste og utdannelse som en norsk offiser kunne få under den kalde krigen. Mange vil huske ham som kompanisjef for det mekaniserte kompaniet i Bataljon 1/Brigaden i Nord-Norge og senere som sjef for brigadens 3. bataljon i Harstad. Han gjennomførte det prestisjetunge toårige studiet ved Führungsakademie i Hamburg og hovedkurset ved Forsvarets høgskole.

Det ble tidlig klart at Arne hadde uvanlige lederevner. Etter tre år som oberst ved SHAPE i Belgia kom utnevnelsene raskt via Hærstaben, Distriktskommando Vestlandet, Generalinspektør for Hæren, Øverstkommanderende for Nord-Norge og til slutt Forsvarssjef. Han løste sine oppgaver på en fremragende måte.

Våre familier med små barn ble sammensveiset i en viktig periode i Mosjøen hvor kapteinene Solli og Sunde fikk stort spillerom i jobben, men hvor turer og sosial omgang fikk stor plass. Kort tid etter fulgte vi hverandre med ansvar for omlegging av lederutdannelsen i Hæren.

Arne gikk til oppgavene med entusiasme og grundighet. Vi diskuterte normer og verdier, noe som kom til uttrykk da Arne i 1998 som FSJ utga Forsvarets verdigrunnlag, det vil si de verdier, normer og holdninger som skulle prege Forsvarets virksomhet. I godt selskap satt de gode historiene løst.

Einar Skjæraasens dikt fant en nerve hos Arne. Vi fikk begge oppleve den tragedie det er å miste et kjært barn. Arne var direkte på sak og nølte aldri med å si hva han mente. Han var flink til å gjenkjenne andre, husket navn og hvor man møttes sist og ga ros når det var fortjent. Han mottok mange utmerkelser og var Kommandør med Stjerne av Den Kgl. St. Olavs Orden. En god venn er gått bort. Mange rike og gode stunder har vi hatt sammen. Krigsskolekullet 1960 vil savne den gode kamerat. Tankene våre nå går til hans kjære Kari, til barna Geir og Morten og deres familier som betydde så uendelig mye for ham.

Hjalmar I. Sunde