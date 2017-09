KrF ut av samarbeidet med regjeringen

Nyheter

På et møte mellom de fire borgerlige partiene onsdag ble omsider drømmen om en blågrønn regjering med Høyre, KrF og Venstre endelig parkert.

– Dagens regjering fortsetter, konstaterte statsminister Erna Solberg (H) etter møtet.

KrF ga på sin side som ventet klar beskjed om at et regjeringssamarbeid er uaktuelt for partiet.

Opposisjonsparti

– Vi konstaterer at vårt regjeringsalternativ ikke lyktes. Vi ønsker å samarbeide konstruktivt og godt, sier han.

Han er også tydelig på at det ikke er aktuelt for KrF med en ny samarbeidsavtale og at de nå vil være et opposisjonsparti.

– Men vi kan selvfølgelig støtte regjeringen i enkeltsaker, sier han.

Dør på gløtt

Venstre teller på sin side fortsatt på knappene om de vil få mest gjennomslag utenfor regjeringen eller innenfor.

Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun skal gå tilbake til partiet som skal bestemme hvilke saker det er viktig å få gjennomslag for før de fortsetter forhandlingene med regjeringspartiene. Uansett vil dette trolig ikke avgjort før etter at statsbudsjettet for neste år er behandlet i Stortinget.

– Nå har regjeringen laget et budsjett. Vi vil gjerne se budsjettet for et grunnlag for videre samarbeid. For oss handler alt politisk samarbeid om å få gjennomslag for saker, og vi har en liste med saker som vi har forventet å få gjennom, sier hun.

Åpen dør

Solberg understreker igjen at hun vil holde døren åpen for begge småpartiene dersom de skulle ønske å gå inn i regjeringen.

Samtalene mellom de fire partiene fortsetter neste uke, for å diskutere oppfølging av vedtakene og avtalene som er gjort i løpet av de fire årene samarbeidsavtalen varte.

Solberg sier imidlertid at hun ikke vil legge fram en ny regjeringsplattform før budsjettfremleggelsen 12. oktober.

– Vi kommer ikke med noen ny regjeringsplattform, rett og slett fordi det fortsatt er åpent hvordan vi skal forhandle videre med Venstre. Om det da kommer en regjeringsplattform ut av det i løpet av høsten, er det for tidlig å konkludere med, men det kan godt hende.

Skjørere maktgrunnlag

Samtidig vedgår hun at maktgrunnlaget for regjeringen er skjørere nå enn i forrige periode.

– Vi har jo behov for fire partier og ikke tre partier, og i så måte var det klarere og tydeligere mandat for den borgerlige regjeringen i forrige periode, sier hun, men legger til at det var situasjoner der regjeringen kunne ha falt fordi Høyre og Frp ikke ble enige med Venstre og KrF.

– I så måte er det ikke så stor forskjell, men det er klart litt tynnere er det.

Men mulighetene for at hun vil fortsette som statsminister er gode, mener Solberg.

– Det blir ikke en samarbeidsavtale av den typen vi har hatt i inneværende periode, men jeg har god tro på vi vil klare å finne felles løsninger.