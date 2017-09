Flere turister besøkte Romsdal i sommer

Nyheter

Nordmøre og Romsdal har samlet hatt en økning i antall overnattinger i juli på hele 14,8 prosent sammenlignet med i fjor. Totalt er det registrert rundt 62.000 kommersielle overnattinger i juli i år.

Det er en økning på 14,5 prosent blant nordmenn og 15,2 prosent for utenlandske turister. Det største utenlandsmarkedet er fremdeles Tyskland, med Sverige og Nederland er på de to neste plassene.

Det er Visit Nordvest, ved ass. reiselivsdirektør Torunn Dyrkorn, som har oppsummert sommeren 2017 til og med juli, ut fra Statistisk Sentralbyrås tall.

Størst økning i Romsdal

Tallene viser at Romsdal har en økning i juli på 16,2 prosent totalt, med 19 prosent blant nordmenn og 12,4 prosent for utenlandske overnattinger. Nordmøre har hatt en økning i juli på 15 prosent totalt, 13 prosent blant nordmenn og 19,9 prosent for de utenlandske.

Ned for Molde-hotellene

Reiselivsdirektøren opplyser at det har vært oppgang i hotellovernattinger på 17,4 i Kristiansund, mens Molde går ned 4,8 prosent. Det er kun hotell-tall som er med, og ikke overnattinger i hytter/camping.

Sammenlignet med Fjord Norge totalt i juli, så har hele regionen en oppgang på 5,8 prosent totalt, med størst økning i norske gjester. Hotellene i Fjord Norge har vunnet markedsandeler hittil i 2017. Landsdelens andel av hotellmarkedet har gått opp fra 24,71 prosent i januar-juli 2016 til 24,80 prosent i 2017.

For campingplassene og hyttegrendene har markedsandelen også gått opp – fra 19,74 prosent til 21,37 prosent. Dermed har Fjord Norge hatt 23,66 prosent av landets samlede kommersielle overnattingsmarked i januar-juli 2017 mot 22,97 prosent i 2016.

Mai-juli øker med 5,9 prosent

Samlet for månedene mai, juni og juli, så har det vært totalt nesten 139.000 gjestedøgn i regionen, som er det en økning i forhold til fjoråret på 5,9 prosent, med strøst økning i utenslandske gjester.

Økning på 5,3 prosent hittil i år

Samlet sett i år har antall overnattinger økt med 5,3 prosent i vår region. Antall hotellovernattinger har økt med 2,4 prosent, og antall hytter/campingovernattinger har økt med 9,3.