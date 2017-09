En halv million i kulturstøtte

Nyheter

Til fordeling i 2. halvår mottok fylkeskultursjefen over 40 søknader om prosjekttilskudd til frivillige tiltak med en samlet søknadssum på ca 1,8 mill. kroner.

Det er god spredning på søknadane, både geografisk og på tiltak.

– Formålet med ordninga er å styrke grunnlaget for videreutvikling av eksisterande aktivitet og stimulere frivillig engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet og folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal. Ordninga har to søknadsfrister, 1 . april og 1. september – For 2. halvår har vi fordelt 533 000 kroner. Vi har prioritert tiltak som er utviklingsorientert, har overføringsverdi og har et regionalt nedslagsfelt, forteller fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen i ei pressemelding.

Her er prosjekta i Romsdal som har fått støtte:

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Prosjektet Stikk UT-ski 2017/18, med hovedfokus på nye turer for barn, turer i lysløyper og samarbeid om nye Stikk UT-ski-destinasjoner. 75.000 kroner.

Tommy Fossum

Bokprosjektet "Lakselordene på Nordmøre og i Romsdal".Britiske lorder og ladyer, geistlige og krigshelter, polfarere og rike rømlinger besøkteområdet fra 1850-tallet. Mange kom igjen år etter år. De første britiske gjestene representerte en ny og fremmed verden for lokalbefolkningen, spesielt i kommuner som Sunndal, Surnadal, Nesset og Rauma - og i byene. Hvem var de? Hvorfor kom de? Hvilken betydning hadde de for lokalsamfunnene de oldt til? 10.000 kroner

Møre og Romsdal idrettskrets

Paraidrett- utprøvingskvelder i Møre og Romsdal. Målet med å arrangere tre forskjellige utprøvingsdager/kvelder er at mennesker med funksjonsnedsettelser fra hele fylket, skal få mulighet til å prøve ut mange ulike idretter og aktiviteter og bli motivert til å delta i regelmessig fysisk aktivitet, gjennom de tilbud som finnes i de lokale idrettslagene. 40.000 kroner.

Mads Langnes

Bokprosjektet "Utskiftingsrett og gardsskipnad".Innmarksutskiftingar, tun og teigblanding i tre ulike landslutar. Avhandlinga omhandlar tre landslutar, med Romsdal (og Møre og Romsdal) som det viktigaste. Det blir no søkt om midlar til å gje ut avhandlinga som bok, etter tilråding frå fleire om at denne bør publiserast slik at ålmenta får tilgang på den. 10.000 kroner

Romsdal Tindegruppe

Regional cup i klatring. En regional klatrecup der barn, ungdom og voksne kan delta på klatrekonkurranser i regionen.Disse konkurransene avholdes på ulike steder i fylke hvor det er klatrevegg. Gir muligheter for god rekruttering av konkurranseklatrere i regionen, og deltakerne blir vant med konkurransesituasjonen lokalt før evt de deltar på Norges Cupen. 100. 000 kroner

Klimafestivalen

Klimafestivalen § 112 i Molde og omegn 2018. 5000 kroner.

Trollveggen stasjon

Fortelling/utstilling om gulltransporten under krigen 1940. Utstillinga skal gi noverande og komande generasjonar eit godt innblikk om gulltransporten og at gullbeholdningen til Norge ble reddet unna tyskerne. 50.000 kroner.

Bjørnsonfestivalen

Prosjektet ”Å skrive!” er et verksted der ungdom i Møre og Romsdal kan arbeide med skriving sammen med profesjonelle forfattere fra fylket. 41.000 kroner.

I tilegg har flere posjekt på Sunnmøre fått støtte, slik at den totale summen som er gitt er 533.000 kroner.