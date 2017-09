Ap kan få gjennom mer politikk

Nyheter

På et møte med de fire borgerlige partiene onsdag ble det klart at KrF forlater samtalene om et regjeringssamarbeid. Ikke uventet, mener Giske.

– Men dette er den jo endelige bekreftelsen på at firepartisamarbeidet har brutt sammen, og at vi får en reell mindretallsregjering, sier han til NRK.

– Uten en samarbeidsavtale er situasjonen veldig annerledes. En mindretallsregjering må finne støtte fra sak til sak, påpeker Giske.

– Forhåpentligvis gjør jo det at vi i Arbeiderpartiet kan få gjennomslag for mer av vår politikk, føyer han til.