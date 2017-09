Nyheter

I 17.45-tiden meldte Molde brannvesen via sin Twitterkonto at Kleive brannvesen har rykket ut til ei trafikkulykke på Istad ved Kleive. Ifølge operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt skal det være snakk om ei utforkjøring med to personer involvert. Nødetatene er på vei til stedet.

Saken oppdateres.