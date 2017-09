Strålende turistsesong

Nyheter

– Dette skal bli vanskeleg å toppe! For maken til sesong og besøk skal en lete lenge etter, sier reiselivssjef i Rauma, Hilde Gråberg Bakke til NRK

Tallene er ikke helt klar, men noen aktører har hatt en økning på 30 prosent i forhold til i fjor.

Reiselivssjefen sier til NRK at hun er ekstra fornøyd med at turistene blir værende lenger i Romsdal når de kommer, og ikke bare for et stopp og reise videre. Det mener Gråberg Bakke viser at kommunen har lyktes med å legge til rette for mer aktivitetsturisme.

46 cruiseskip besøkte Åndalsnes i årets sommersesong. Reiselivssjefen røper overfor NRK at målet er 100 anløp til Åndalsnes innen 2025, og at flere av passasjerene skal komme seg til fjells.

– Vi store forventningar til planene om gondolbane fr kaia og opp på Nesaksla, sier Gråberg Bakke til NRK.