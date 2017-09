Sendte ut melding om at kongen var død

Nyheter

NTB beklager på det sterkeste feilen.

– Det er svært beklagelig at vi sendte ut en feil melding om kongens død. Alle i NTB er veldig lei seg for at dette skjedde, sier NTBs sjefredaktør og administrerende direktør Mads Yngve Storvik.

Redaksjonen har bakgrunnssaker og nekrologer om en rekke kjente personer liggende i en egen mappe. Ved jevne mellomrom oppdateres disse. Det var i forbindelse med en slik oppdatering saken ble sendt ut ved en feil.

– Alt tyder på at det er en teknisk feil, og vi ettergår nå våre systemer for å finne ut hva som sviktet. Normalt skal en melding gjennom flere redaksjonelle ledd før den går ut på linjene våre, sier Storvik.

Han sier at NTB oppdaterer rutinemessig omtaler av kjente personligheter når det er ledige øyeblikk.

– Oppdateringen av nekrologen om kongen var utelukkende en rutinemessig gjennomgang. Dessverre førte oppdateringen til at saken gikk ut på våre linjer. Vi beklager på det sterkeste overfor kong Harald, sier Storvik.