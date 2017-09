Må svare for vold, narko, trusler og 15 tilfeller av butikktjuveri

Nyheter

Ei kvinne i midten av 20-årene må i slutten av oktober møte i Romsdal tingrett. Her må hun svare for en rekke forhold, deriblant vold, trusler, oppbevaring av narkotiske stoff og hele 15 tilfeller av butikktjuveri – samtlige gjort i en seksmånedersperiode i 2016.

Flere tilfeller av vold

Tiltalen tegner et bilde av ei kvinne med et heller anstrengt forhold til lovverket og til lovens håndhevere.

En sommerkveld i fjor, gikk hun til angrep på en politimann da han foretok en pågripelse i Molde sentrum. Ifølge tiltalen sparket hun ham gjentatte ganger.

Hun skal også ha lugget og forsøkt å slå ei kvinne som jobbet ved distriktspsykiatrisk i Kristiansund i september i fjor. Samme dag skubbet hun en annen ansatt der, slik at hun falt og ble påført brudd i håndleddet.

I november i fjor dyttet hun ei kvinne i Molde sentrum og slo henne i ansiktet med flat hånd.

Trusler

De to som ble angrepet fysisk ved distriktspsykiatrisk senter i Kristiansund ble også truet av kvinna, både skriftlig og muntlig.

Ifølge tiltalen skrev hun blant annet «Limited one time offer Er du smart nå og ber om unnskyldning skal jeg kanskje spare deg på listen», «ikke si unnskyld da, sånn at jeg får tatt HEVN» og «Skal stå her hver eneste gang du kommer på arbeid til du er borte».

Narkotika og legemiddel

Hun må også svare for å ha brukt narkotiske stoffer i Molde i april i fjor, samt ulovlig besittelse av Rivotril-tabletter i juni 2016.

I september ble hun dessuten tatt for oppbevaring av heroin og fire tabletter Rivotril i Oslo.

Butikktjuveri

Lista over butikktjuveri er på hele 15 punkt, 11 av dem i Molde, de øvrige i Kristiansund.

I en periode fra juni til desember 2016 skal hun ha stjålet alt fra kosebamser og en lekekanin til apotekvarer, øl, matvarer og klær.

Kvinna er i dag bosatt et annet sted i landet.