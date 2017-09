Nå får hunden bli med ekspressbussen - på barnebillett

Nyheter

FRAM vil gjøre det enklere å reise kollektivt med hund, og dermed blir det fra 1. oktober tillatt å ha med hunden om bord på FRAM Ekspress-rutene. Det skriver Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

På bybussene er det allerede tillat å ha med hund.

Regler må følges

Men det settes betingelser for at hunden kan bli med på ekspressbussene:

- Sett deg lengst bak i bussen med hunden.

- Dersom det er andre passasjerer i bussen som har alvorlig allergi, kan sjåføren be deg om å vente på neste avgang.

- Hvis det er reisende i bussen med sterk redsel for hund, kan sjåføren be deg om å vente på neste avgang.

- Hunden skal ikke være til sjenanse for andre reisende, og du er ansvarleg for hunden under hele reisen.

Sjåføren kan be deg om å forlate bussen med hunden om dette ikke blir følgt.

Barnebillett

Det er barnetakst for hund, og du kan kjøpe billett for hunden av sjåføren. Førerhund og politihund eller annen tjenestehund som er i aktiv teneste, kan reise gratis.