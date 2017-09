Måtte overnatte på fjellet

Nyheter

Merethe Strømberg (22) og Torgeir Storflor (22), begge fra Tøndelag, kom seg uskadde fra fjellturen, men måtte overnatte og tilbringe mer enn 15 timer fast på fjellet. De to ble berget ned nedkjølt og litt preget, men etter forholdene i god behold.

Gikk seg fast i mørket

Politiet ble varslet av de to klatrerne i 21-tida lørdag kveld. De to hadde blitt overrasket av kveldsmørket og hadde problemer med å komme seg videre ned i terrenget.

Det ble først vurdert til at man skulle gjøre et forsøk på å få hentet de to klatrerne ned lørdag kveld. De to befant seg på en renne omtrent 1350 meter over havet, og det ville bli krevende å overnatte på stedet. Mørket og terrenget ble imidlertid en utfordring for redningshelikopteret også, og man måtte gi opp forsøket lørdag kveld.

Måtte overnatte

På telefon med politiet ble det klart at klatrerne var godt utstyrt og godt nok kledd til å kunne vente på dagslys. Romsdal Fjellredningsgruppe og helikopteret ville vente på en ny dag for å ta en ny vurdering og gjøre et nytt forsøk. I dagslys var det også mulighet for at de to kunne klare å ta seg ned på egenhånd. Klatrerne som sto fast fikk beskjed om å spare på batteriet på telefonen.

Uten helikopter

Søndag morgen ble Strømberg og Storflor igjen kontaktet på telefon. De var kalde, men ved godt mot og ellers i god behold. I morgentimene fikk imidlertid redningsmannskapene en ny utfordring. En sto uten redningshelikopter.

- Redningshelikopteret på Ørland flyplass har brukt opp flytiden sin, og helikopteret i Florø er på veg inn i Jotunheimen for å hente fire andre klatrere. Der er det dårligere vær og disse fire blir derfor prioritert, sa operasjonsleder Jan Helge Kjøl i Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett i 9-tida søndag morgen.

Et par timer senere var imidlertid et ambulansehelikopter fra Dombås på plass for å bistå. Helikopteret kunne ikke brukes til å hente ut de to klatrerne fra stedet hvor de sto fast, men kunne frakte klatrere fra Romsdal Fjellredningsgruppe opp på et punkt 1500 meter over havet. På den måten fikk en kortet ned reisetiden med flere timer.

Helskinnet ned

Etter over 15 timer fast på fjellet fant redningsmannskaper de to strandede klatrerne og fikk de med seg til et punkt høgere opp på fjellet. Her kunne luftambulansen komme til og bringe dem ned fra fjellet.

- De er nede begge to, redningsmannskapene er nede igjen. Alt har gått veldig bra og de to er i god behold, opplyser Kjøl til Rbnett.

De ble vurdert av ambulanse på stedet.