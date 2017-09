Legger ned mottaket i Sunndal

Nyheter

(Driva) Det var torsdag ettermiddag leder for innvandrertjenesten i Sunndal, Bente Mosbakk, orienterte de ansatte ved Sunndal asylmottak om at UDI har sagt opp kontrakten med virkning fra 1. oktober. Med tre måneders oppsigelsestid er det ved inngangen til 2018 slutt for driften ved mottaket som har vært operativt siden mars 1998.

Sunndal kommune er driftsoperatør etter avtale med UDI.

Mosbak sier til Driva at det i dag bor 205 asylsøkere ved det ordinære mottaket. I tillegg bor det 23 personer ved avdelingen for enslige mindreårige. Der har UDI tidligere sagt opp avtalen.

35 ansatte

35 ansatte blir berørt av nedleggelsen. Mosbakk sier oppsigelsen av avalen kom overraskende.

– Det er likevel slik at vi aldri har hatt lovnader om varig drift med mottaket. Vi har på et vis levd på nåde.

-Trist

– Hva er din kommentar til at Sunndal asylsøkermottak nå skal legges ned?

– Trist. Uendelig trist, sier Bente Mosbakk.

Denne saka ble først publisert av Driva.