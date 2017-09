Klatrere står fast i Rauma

Nyheter

Klatrerne, som begge er i 20-åra, befinner seg på Store Venjetind og skal være uskadd. Politiet melder at de er godt utrustet og kledd, så det er ikke noen videre dramatikk enn at de to står fast. Politiet opplyser at de to skal ha blitt overrasket av kveldsmørket og terrenget, og derfor ikke kommer seg videre.

Et redningshelikopter og en alpin redningsgruppe er på veg til fjellet. Klatrerne blir trolig hentet ned i kveld, da de befinner seg på en renne hvor det skal være vanskelig å få overnattet.

Politiet skal ha fått melding om hendelsen klokken 21.04 lørdag kveld.