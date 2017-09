Klatrere måtte overnatte på fjellet - må hentes ned uten helikopter

Nyheter

Klatrerne, som begge er i 20-åra, befinner seg på Store Venjetind og skal være uskadd. Politiet melder at de er godt utrustet og kledd. Politiet opplyser at de to skal ha blitt overrasket av kveldsmørket og terrenget, og derfor ikke kom seg videre lørdag kveld.

Søndag morgen har klatrerne igjen vært i kontakt med politiet. De forteller at de er kalde, men ved godt mot.

En alpin redningsgruppe er framme på Store Venjetind sammen med politiet og planlegger nå hvordan en skal kunne hente ned de to klatrerne. Redningsmannskapene får ikke tatt i bruk helikopter tidlig søndag morgen.

- Redningshelikopteret på Ørland flyplass har brukt opp flytiden sin, og helikopteret i Florø er på veg inn i Jotunheimen for å hente fire andre klatrere. Der er det dårligere vær og disse fire blir derfor prioritert, sier operasjonsleder Jan Helge Kjøl i Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett.

Et redningshelikopter og en alpin redningsgruppe ble sendt til stedet for å se om det var mulig å hente klatrerne ned lørdag kveld. Terrenget og kveldsmørket ble imidlertid også en utfordring for redningsmannskapene. Siden klatrerne var godt kledd og uskadd ble det derfor bestemt at man skulle vente på dagslys før en vil vurdere å gjøre ett nytt forsøk.

Politiet ble først varslet av klatrerne omtrent klokken ni lørdag kveld.