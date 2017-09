Fræning fengsles etter fyllekjøring uten lappen

Nyheter

En mann i 70-åra fra Fræna måtte møte i Romsdal tingrett for drøyt to uker siden tiltalt for flere brudd på vegtrafikkloven.

Promillekjøring

Mannen er tidligere domfelt for promillekjøring og hadde ikke førerkort. Likevel kjørte han en strekning på rundt to mil sist vinter for å kjøpe øl i en butikk. Betjeningen merket at han var beruset, og lot ham ikke handle. Da han gikk ut i bilen og kjørte litt på parkeringsplassen ble politiet kontaktet.

Han var fortsatt i bilen, med motoren i gang da politiet kom. Målinger seinere den dagen viste at han hadde en promille på 0,94.

Mannen benektet ikke kjøreturen, men nektet straffeskyld. Mannen kunne imidlertid ikke forklare hvorfor han hadde promille.

Kjørte igjen

Noen måneder seinere var han igjen ute og kjørte – ved to anledninger. Dette innrømmet han, men nektet straffeskyld fordi han mente politiet hadde gitt ham tillatelse til å kjøre.

Retten trodde ham ikke på dette.

Ubetinget fengsel

Kjøreturen med promille skjedde tre dager før forrige promilledoms prøvetid var over. Han var da dømt til 24 dagers betinget fengsel. Retten konkluderte med at en ny betinget dom var uaktuell denne gangen, og dømte ham etter dette til 30 dagers fengsel.

Han må også betale ei bot på 25.000 kroner og saksomkostninger på 3.000 kroner.

Påtalemyndigheten krevde også inndragning av kjøretøyet, men dette gikk ikke Romsdal tingrett med på. Mannen mister imidlertid førerkortet «for alltid», det vil normalt si i fem år.