Før semifinalen: 1.709,- Etter cup-exiten: 399,

Nyheter

Som Romsdals Budstikke meldte tidligere i uka, kunne det bli dyrt å ta turen til Oslo med fly cupfinalehelga. Allerede tre dager før semifinalen mot Lillestrøm ble spilt, priset Norwegian sine billigste billetter til 1.709 kroner hver veg mellom Molde og Oslo.

– Det er tilbud og etterspørsel som styrer prisene våre. Det gjelder også her, sa pressekontakt i Norwegian, Astrid Mannion-Gibson, til Romsdals Budstikke da.

Som kjent røyk Molde ut av cupen etter 0-3 mot Lillestrøm torsdag kveld. Dette irriterte nok flere enn Molde-supporterne, for billettprisen for Molde-Oslo i cupfinalehelga er nå plutselig satt til 399 kroner hver veg hos Norwegian. Bjørn Kjos selger dermed de samme flysetene for under en firedel av prisen de hadde før Moldes cup-exit.

SAS har redusert prisen Molde-Oslo med en hundrelapp lørdag 2. desember. Ellers er prisene hos SAS de samme som de var før MFKs tap mot Lillestrøm torsdag.