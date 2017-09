Skal på rundtur i Molde og Ålesund – drar ikke til Kristiansund

Nyheter

Hvert år besøker Høyesterett ett av landets fylker. I år kommer de til Møre og Romsdal, og det tre dager lange oppholdet starter kommende mandag.

Fylkesmannen har lagt til rett for at Høyesterett skal få et innblikk i privat næringsliv, offentlig forvaltning og kulturliv. Programmet starter i Molde, hvor Fylkesmannen og fylkesordføreren ønsker velkommen til fylket. Ordføreren kommer også til å være til stede.

Nye bygg og næringsliv

Fra fylkeshuset går turen videre til Romsdalsmuseet og Krisesenteret, hvor de nye byggene skal vises fram.

Deretter står Romsdal videregående skole for tur. Byggeprosessen nærmer seg slutten, og det blir en omvisning på den nye skolen, samt en time med elever fra utdanningsprogrammet Innovasjon og ledelse.

Etter Romsdal videregående skole går turen til Sunndal, som er eneste programpost på Nordmøre. Der skal Høyesterett besøke forskningsstasjonen Nofima.

Tirsdag morgen er det tilbake til Molde, hvor Glamox og Brunvoll får besøk. Deretter går turen til Ålesund for en omvisning på det nye tinghuset.

Onsdag skal Høyesterett besøke en rekke bedrifter i maritim næring i Ålesundsområdet.

Fylkesmannen påpeker i en epost at sist Høyesterett besøkte Møre og Romsdal var det Kristiansund som var i fokus. Hele den første dagen av besøket ble lagt til Nordmøre. Det var ingen bedriftsbesøk i Molde den gangen. Og turen gikk videre til Ålesund og Sunnmøre.