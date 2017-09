Nord-Korea truer med å teste ny hydrogenbombe – i Stillehavet

Nyheter

Nord-Koreas eneste politiske representant på FNs hovedforsamling i New York besvarte noen korte spørsmål fra pressen på sidelinjene natt til torsdag.

– Jeg tror det kan bli en ny test av hydrogenbombe på et nivå vi ikke har sett så langt, kanskje over Stillehavet, sier den nordkoreanske utenriksministeren.

– Men det er opp til lederen vår, så jeg vet ikke helt sikkert, sa han videre.

Like før hadde leder Kim Jong-un kommet med uvanlig konkrete personangrep mot USA-president Donald Trump, som de siste dagene har omtalt den nordkoreanske lederen som «rakettmannen» og truet med å «totalt tilintetgjøre Nord-Korea».

– Uegnet til å styre

– Trump fornærmet meg og mitt land foran hele verden, og kom med den voldsomste krigserklæringen i historien, sier Kim ifølge, det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Videre sier han at den amerikanske lederen vil «betale dyrt» for truslene sine, som han betegner som «uhøflig vrøvl man aldri har sett maken til før».

– Han er uegnet til å styre et land, han er helt klart en kjeltring og en gangster som liker å leke med ild, og ikke en politiker, sier Kim, og legger til:

– Jeg skal helt sikkert og definitivt temme den sinnsforvirrede senile amerikanske gamlingen med ild, sier han videre.

Frykter atombombe over Japan

Japanske tjenestemenn sier de frykter at Nord-Korea skal sende et missil utstyrt med atomvåpen over landet, dersom de skal teste en hydrogenbombe i Stillehavet.

Forsvarsminister Itsunori Onodera sier Pyongyang kan finne på å teste en mellomdistanse- eller interkontinental rakett, gitt landets seneste framskritt i missil- og atomvåpenprogrammene sine.

– Vi kan ikke nekte for muligheten for at den kan fly over landet vårt, sier han.

Vipin Narang, en amerikansk ekspert på atomvåpen og sikkerhet, sier hans største frykt er at Nord-Korea skal gjøre en atmosfærisk test av et atomvåpen festet til et missil.

– Dette kan sette båter og fly i fare, selv om Nord-Korea sier ifra om området de skal holde seg unna på forhånd. Folk kan også være i fare hvis noe går galt. Vi snakker om å sette et ekte atomstridshode på et missil som bare har blitt testet en håndfull ganger. Det er virkelig fryktinngytende å tenke tanken på at noe skal gå galt, sier han.

Nye sanksjoner

Uttalelsene fra Kim kommer etter Trumps tale i FNs hovedforsamling tirsdag, der han refererte til den nordkoreanske lederen som «rakettmannen» på «selvmordstokt».

Trump hadde også nettopp kunngjort at han hadde signert en presidentordre der firmaer som handler med Nord-Korea forbys å operere i USA, i det foreløpig siste forsøket på tvinge Nord-Korea til å slutte å utvikle atomvåpen gjennom økonomiske sanksjoner.

Samtidig kom også FNs sikkerhetsråd med nye sanksjoner, som også var rettet mot Nord-Koreas muligheter til å handle med omverdenen.

En rekke analytikere har imidlertid påpekt at sanksjoner ser ut til å ha ingen eller minimal effekt, og advarer om at den stadig mer temperamentsfulle ordkrigen mellom Trump og Kim ikke hjelper heller.

– Det er noen veldig farlige ting som kan dukke opp som gjør at dette går fra skuespill til virkelighet. Dette er tiden for å ta et steg tilbake, og ikke fram, sier John Deluy ved universitetet i Seoul.