Dømt for overgrep mot 14-åring

En mann i slutten av 20-åra sto nylig tiltalt i Romsdal tingrett for seksuell omgang med barn under 16 år.

Saka ble utsatt

Forholdet ligger noen år tilbake i tid, og saka var først oppe i retten i desember 2016. Romsdal tingrett bestemte da å utsette saka for å få på plass en rettspsykiatrisk erklæring for tiltalte.

I erklæringen heter det blant annet at han klinisk sett framstår som «noe umoden» og «hans evnenivå ligger innenfor det en i rettslig forstand betegner som lettgradig psykisk utviklingshemmet, der hans fullskala-IQ befinner seg under 75».

Dette ble viktig i utmålingen av straffen da saka var oppe i retten forrige uke.

14 år gammel jente

Retten fant bevist at han, ved ett tilfelle, hadde hatt seksuell omgang med ei 14 år gammel jente, også hun fra Romsdal. Retten fant det også bevist at han visste at jenta var under den seksuelle lavalderen. De var ikke kjærester da dette skjedde, men hadde hatt kontakt gjennom cirka et halvt år.

De hadde en noe ulik oppfatning hvorvidt den seksuelle omgangen var frivillig, men hun forklarte retten at hun hadde varme følelser for mannen og at de også hadde samleie etter at hun fylte 16 år.

Straffeutmålingen

Retten la til grunn at jenta var sårbar og hadde flere personlige utfordringer. Likevel ble straffen kraftig redusert i forhold til normalnivået. Romsdal tingrett viser blant annet til følgende uttalelse fra Høyesterett i sin vurdering av straffeutmålingen:

«Der tiltalte er lettere psykisk utviklingshemmet, skal straffen ikke falle bort, men den kan settes under strafferammen og til en mildere straffart».

Etter dette ble mannen dømt til seks måneders fengsel, hvorav fire av dem ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han ble også dømt til å betale 50.000 kroner i oppreisning og 5.000 kroner i saksomkostninger.

Retten ble ledet av sorenskriver Svein Eikrem.