Unge tilbringer mindre tid hos venner

Nyheter

Stadig flere tilbringer kveldene hjemme hos seg selv, og ikke hos venner.

72 prosent av ungdom på ungdomsskole og videregående oppgir at de har vært hjemme hos seg selv to kvelder eller mer i løpet av den siste uka. Det viser tall fra Ungdata som har kartlagt vanene til norske ungdommer.

Av disse igjen sier 23 prosent av ungdomsskoleelevene og 20 prosent av de på videregående at de har vært hjemme hver kveld i minst seks av de siste sju dagene. Dette er en klar endring siden 2011 da 75 prosent hadde vært hjemme hos venner i løpet av den siste uka. I år er denne andelen falt til 60 prosent.

Forskningsleder i Ungdata Anders Bakken, sier til P4 at han ikke er bekymret.

– Vi antar dette handler om smarttelefoner og nye kommunikasjonsformer. Det er fint at unge får flere sosiale arenaer.

– For noen kan det bli litt vel altoppslukende og hvis det tar all tiden deres blir det kanskje et mer begrenset ungdomsliv enn det å være sammen fysisk også, sier Bakken.