RBK-supporter fengsles etter fyllebråk i Molde

En trønder i slutten av 20-åra er dømt til fengsel i 21 dager etter å ha laget bråk før kampen mot Molde i september i fjor. Saka var oppe i Romsdal tingrett i forrige uke.

Sparket andre RBK-supportere

Mannen kom til Molde i buss sammen med andre RBK-supportere, og dro sammen med dem til utestedet Kompaniet. Han var åpenbart beruset allerede ved ankomst, og dørvakta ba ham derfor ta det med ro.

I dommen heter det at han kom i klammeri med andre gjester på utestedet. Vaktene grep inn, satte på ham håndjern og tilkalte politiet. Mens han ble holdt av vaktene sparket han etter andre gjester.

Vakta opplyste i retten at han blant annet sparket en annen mann i skrittet.

Motsatte seg arrestasjon

En sivil politibetjent kom raskt til stedet, presenterte seg og viste ham politiskiltet. Da han ville ta med seg den utagerende gjesten, satte mannen seg til motverge og sparket politimannen på leggen.

Mannen ble deretter lagt i bakken. Her forsøkte han å spytte på politimannen.

Ble satt i arrest

RBK-supporteren ble deretter fraktet til legevakt hvor han ble vurdert til å være i stand til å sitte i arrest. Mannen måtte sitte i varetekt fram til neste dag, og gikk dermed glipp av kampen og returen med supporterbussen.

Mannen forklarte at han var svært beruset, og at han derfor ikke husker alt som skjedde. Han forsto imidlertid at den sivilkledde politimannen var politi. Han husker derimot ikke at han sparket ham – eller andre.

Romsdal tingrett la vitneforklaringene til politimannen og vakta ved utestedet til grunn, og dømte ham etter dette til ubetinget fengsel i 21 dager. Mannen slipper imidlertid saksomkostninger på grunn av lav inntekt.