Norges Bank antyder tidligere renteheving

– Endringene i utsiktene og risikobildet tilsier en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport. Usikkerheten om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt fram, også når det blir aktuelt å heve styringsrenten, skriver sentralbanken i sin begrunnelse torsdag.

Der kommer det også fram at hovedstyret har besluttet å holde styringsrenten uendret på rekordlave 0,5 prosent.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Lave renter ute

Norges Bank slår fast at det fortsatt er behov for en ekspansiv pengepolitikk.

– Rentene ute er lave. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er under et normalt nivå, og det er utsikter til at prisveksten holder seg under 2,5 prosent de neste årene, skriver banken.

Videre peker Norges Bank på at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er på vei opp, og at den synes noe høyere enn det som tidligere er lagt til grunn.

– Prisveksten har som ventet avtatt. Lønnsveksten vil trolig holde seg moderat, og utsiktene for prisveksten de nærmeste årene er lite endret. Inflasjonsforventningene synes godt forankret, og økningen i kapasitetsutnyttingen tilsier at prisveksten etter hvert vil ta seg opp, heter det.

Kryper oppover

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets sier det var helt som forventet at Norges Bank holdt styringsrenten i ro.

– Banken anslår at renten kommer til å forbli i ro i en lang periode. Hovedbudskapet er derimot litt mer «haukete», skriver han.

Med det mener han at Norges Bank nå antyder at renten kommer til å krype forsiktig oppover noe tidligere enn anslått i forrige pengepolitiske rapport i juni. Det kan bety at styringsrenten settes opp et hakk i tredje kvartal av 2019, mot bankens prognose i juni om mulig renteøkning i fjerde kvartal 2019.

– Sluttnivået er 1,43 prosent sammenlignet med 1,28 i juni. Banen er løftet mer enn vi hadde forventet, skriver Bruce.

Analytikere hadde ikke ventet noen endring i rentenivået fra Norges Bank på torsdagens møte. Et stort spenningsmoment er imidlertid når renten kan tenkes å bli satt opp.

Styringsrenten har vært holdt på 0,5 prosent siden mars i fjor. En serie rentekutt fulgte i kjølvannet av oljeprissjokket som rammet norsk økonomi i 2014.