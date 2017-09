Aalesunds markedssjef går til Sunnmørsposten

Nyheter

Det bekrefter Aalesund i en pressemelding torsdag, samme dag som Slinning orienterte de ansatte i klubben om at han gir seg.

Slinning har jobbet i klubben gjennom elleve sesonger og vil fratre sin stilling etter oppsigelsestiden er utløpt 1. januar 2018.

– Det er selvfølgelig trist å forlate klubben, og så mange jeg har arbeidet nært sammen med i mange år, men nå føles det riktig å overlate plassen til noen andre. Jeg er uansett sikker på at alle de dyktige medarbeiderne vil sørge for at AaFK også i framtida vil være, og representere vår region på en flott måte i toppen av norsk fotball, sier Slinning.

– Nå skal jeg ha fokus på å gjøre en god jobb for klubben ut året, før jeg begynner i Sunnmørsposten på nyåret, sier markedssjef Kjell Slinning.

Administrerende direktør i AaFK, Geir S. Vik, takker Slinning for tiden hans i klubben, og opplyser om at arbeidet med å finne hans erstatter vil starte omgående.

– Salg, marked og hele det kommersielle området i AaFK er et svært attraktivt felt for riktig vedkommende, og nå er prosessen i gang med å finne den rette lederen på dette området, sier Vik.