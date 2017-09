Tørt vær over hele landet med utsikt til rekord i Tromsø

Nyheter

– I Sør-Norge vil det fortsatt være noen dager med spredt regn ut uka, men det vil tørke opp etter hvert. Temperaturen er stigende, og slik ser det ut for hele landet, forteller vakthavende meteorolog Ragnhild Nordhagen i Meteorologisk institutt til NTB onsdag.

Torsdag vil vinden øke på kysten sør for Stad og bringe med seg noe nedbør som vil henge igjen på Vestlandet en stund. Men til helgen er det forventet at det tørker opp, noe som er godt nytt for Sykkel-VM i Bergen. Ifølge værutsiktene kan syklistene se fram til tørt underlag til avslutningen.

– I Bergen ser det ut til at det blir tørt fra lørdag formiddag. Det ser lovende ut for avslutningen, sier Nordhagen.

Kan bli rekord i Tromsø

Nordhagen, som selv har kontor i Tromsø, kan servere et generelt optimistisk værvarsel. Spesielt fornøyd er hun med at det fine været Tromsø har opplevd en stund ser ut til å fortsette. Hvis været holder seg kan tromsøværingene notere seg en ny rekord for tørreste septembermåned.

– Siste rekord for tørreste september var i 1990, da kom det 18,9 millimeter nedbør. Til nå i september har det bare falt seks millimeter. Jeg tror det er få som per nå tør å vedde imot at det blir ny rekord for september, sier Nordhagen.

Generell fint vær

Høsten skinner i nord, men ifølge Nordhagen er tendensen at det blir oppholdsvær over hele landet i helgen og framover.

– Det ser ut til at vi får stigende temperaturer over hele landet framover. Det ser heller ikke ut til at det vil komme snø eller sludd på fjellovergangene de neste dagene. Altså, det kan bli gode forhold for en hyttetur, sier Nordhagen.

Hun bemerker derimot at det kan komme litt nedbør på Østlandet på søndag.