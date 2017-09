Nyheter

En mann i 50-åra har fått et forelegg på 5.000 kroner fra Politimesteren i Møre og Romsdal. Grunnen er at han under en trafikkontroll på Bergsøya i Gjemens kalte en kontrollør fra Statens vegevesen en «jævla drittunge». Ifølge Tidens Krav er mannen bosatt i en kommune i Romsdal.