Gratis elsykkel i en uke

Nyheter

TRONDHEIM / MOLDE: Bypakke Molde med storsatsing på gang- og sykkelveger er et miljøprosjekt der målet er at trafikkvekst skjer ved at flere går, sykler og tar kollektiv. Trondheim har samme mål gjennom sin Miljøpakken.

Mens Molde planlegger, har Miljøpakken i Trondheim vært i gang i mange år, med et utall prosjekt for å nå målet.

Gratis elsykkel-leie

Ett av dem er å få flere bilister over på elsykkel via en ordning med gratis lån av elsykkel i en uke, sier reiserådgiver Roy-Inge Sivertsen i Miljøpakken.

– Flere sykkelforhandlere er med i ordningen, mens kommunen via Miljøpakken administrerer den via nettløsning.

Fullbooket i høst

En av forhandlerne i ordningen er Morten Uthaug Johnsen, daglig leder i Scushi. Han sier at hver forhandler har 2–3 elsykler i ordningen. Ifølge nettsiden (miljopakken.no/prov-elsykkel) deltar nå fem forhandlere:

– Ordningen er fullbooket ut oktober. Interessen dabber av utover vinteren, men vi har utlån året rundt, sier han.

Johnsen anslår at én av fem lånere ender med å kjøpe elsykkel fra dem. – Men det kan jo hende noen kjøper et annet sted, da vet ikke vi om det.

De som kjøper, oppgir gjerne at de vil bruke elsykkel i stedet for å kjøre bil til jobben.

Molde: Låner ut korte perioder

Molde har ingen slik ordning, men forhandlerne er gjerne villige til å låne ut til kunder som vurderer å kjøpe, til neste dag, eller over helg. Ved Sykkelhuset låner de ut elsykkel gratis over helg eller dager det passer, sier Jarle Fuhr Løseth.

– Vi anbefaler folk å sykle ruta de pendler til jobb, for å se hvordan det funker. Erfaringa er at nesten alle som låner, ender med å kjøpe. 9 av 10 kjøper for transport, et mindretall for å sykle i marka, sier han.

– De fleste beholder bilen, men bruker den mye mindre. Én sa at han ikke hadde kjørt bil på fire måneder. Folk får en helt annen aksjonsradius. Folk er også villige til å bruke mer penger når dette er alternativ til bil, sier han. Og:

– Molde egner seg utrolig godt for elsykkel, særlig for dem i Høgnakken og Nordbyen.

Fortsetter å vokse

Da Romsdals Budstikke i fjor sjekket elsykkel-markedet hos alle forhandlere i romsdalsregionen, viste det kraftig vekst – fra 84 til 213 på to år. Fuhr Løseth sier veksten fortsetter:

– For to år siden solgte vi 30, i fjor 50, og i år ligger det an til 70–80. Flere forteller at de er blitt interessert fordi naboer eller kolleger har kjøpt og nå bruker elsykkel.

Aktuell ordning i Molde?

I Trondheim er det kommunen som administrerer ordningen med gratis elsykkel-lån. Er dette aktuelt også i Molde?

Arealplansjef Jostein Bø sier Molde ønsker å legge bedre til rette for syklister i byen:

– Sykkel blir stadig mer et alternativ for flere. Vi er vel bare i starten av en tid med bedre tilrettelegging for syklende.

Om kommunens rolle i en slik ordning, sier han:

– Dette har ikke vært diskutert. Men vi vil alltid være interessert i å se på ulike tiltak for å nå de overordna målene.

– Vil gjerne være med

Ved Sykkelhuset sier daglig leder Jim Nerlandsrem at Molde burde ha en slik ordning, at de i så fall ville være med:

– Dette ville være bra på alle måter: kundene får teste elsykkel og se hvor bra det er, vi får solgt, og miljøet vinner.

– Er det aktuelt å ta initiativ for å få til dette i Molde?

– Jeg kjenner en på G-Sport, jeg kan jo begynne der.