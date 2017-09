Desperat leting etter overlevende i ruinene i Mexico by

Nyheter

Alle vet at de kjemper en kamp mot klokka. Det haster med å finne folk som fortsatt er i live under bygningsmassene.

Titalls bygninger raste sammen i den mexicanske hovedstaden da jordskjelvet med en styrke på 7,1 rammet tirsdag ettermiddag. I løpet av natten er 248 mennesker bekreftet omkommet, blant dem 117 i Mexico by og 72 i delstaten Morelos. Tallet er ventet å stige.

Jordskjelvet rammet på 32-årsdagen for det store jordskjelvet som i 1985 tok livet av tusenvis av mennesker, noe som for mange bidrar til å gjøre tirsdagens naturkatastrofe enda mer uhyggelig. Bare timer før hadde folk rundt omkring i landet deltatt i en jordskjelvøvelse.

Natt til onsdag fortsatte redningsarbeidere å grave seg nedover i de støvete ruinhaugene. 50–60 mennesker ble trukket levende ut, flere av dem med store skader, andre nesten bevisstløse.

Folk er blitt bedt om å være stille slik at man bedre skal kunne høre rop om hjelp.

Skoleelever omkom

En av de mest dramatiske redningsoperasjonene pågår ved en barne- og ungdomsskole sør i hovedstaden, der 21 barn og fire voksne var bekreftet omkommet sent tirsdag kveld. Skolen ble på få sekunder forvandlet til en haug med store betongplater klasket oppå hverandre.

En frivillig redningsarbeider greide å krype inn gjennom en sprekk og inn i det som hadde vært et klasserom, men han fant kun omkomne.

30 barn og åtte voksne er fortsatt savnet, og fortvilte foreldre har samlet seg utenfor i håp om at barna deres skal bli funnet i live. Det har kommet meldinger om at to familier skal ha fått meldinger på WhatsApp fra døtre som befinner seg inne i ruinene, men dette er ikke bekreftet.

Bare i hovedstaden raste bygninger sammen på 44 ulike steder, opplyser ordfører Miguel Angel Mancera. Mange av områdene er svært tett befolket.

– Ingen nordmenn

– Foreløpig har norske myndigheter ingen informasjon som tilsier at nordmenn er rammet, men den norske ambassaden jobber fortsatt med å kartlegge situasjonen, opplyser UDs pressetalskvinne Ane Lunde til NTB onsdag morgen.

Myndighetene i Mexico har erklært katastrofetilstand i Mexico by for å frigjøre midler til nødhjelp.

President Enrique Pena Nieto har beordret alle sykehus til å holde dørene åpne for å behandle skadde.

– Det viktigste nå er å fortsette å redde mennesker som fortsatt er fanget og gi medisinsk hjelp til mennesker som er skadd, sa han.

Fanget i ruinene

Det bor 20 millioner mennesker i Mexico by, og det er sentrum og den sørlige delen av byen som er hardest rammet. Skjelvets episenter lå i Puebla, 150 kilometer øst for Mexico by.

Den internasjonale flyplassen er stengt, trolig på grunn av skader, og trafikken i byen står stille i en voldsom trafikkork mens alle som kan, prøver å komme seg ut av byen.

3,8 millioner mennesker er uten strøm, opplyser selskapet CFE. I Mexico by står 40 prosent aten strøm. mens det er delstaten Morelos gjelder hele 60 prosent.

Flere branner

Redningstjenesten melder om flere branner og mennesker som er fanget i de brennende bygningene. En rekke steder lukter det gass, og myndighetene advarer mot å tenne sigaretter.

Det er kun to uker siden landet sist ble rammet av et jordskjelv. Minst 90 mennesker mistet livet, og spesielt byen Juchitán ble hardt rammet.

Tirsdagens skjelv rammet landet kun to timer etter at det var blitt holdt en øvelse mot jordskjelv.