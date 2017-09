Borgerlig avklaring kan ta måneder

Nyheter

– Det jeg skrev i januar var et notat for å diskutere ulike strategier. Nå skal stortingsgruppa og landsstyret diskutere spørsmålet om samarbeid. Jeg vil gjøre mitt syn kjent for partiet før jeg legger det fram for offentligheten, sier Raja til NTB.

NTB omtalte i januar et internt notat som Raja hadde utarbeidet i forkant av en strategisamling i Venstre. Blant en av flere anbefalinger åpnet Raja for at partiet kunne innlede regjeringssamarbeid med Frp og Høyre. Med tre eller fire statsråder vil Venstre få økt oppmerksomhet, større gjennomslag og stå sterkere foran valget, argumenterte han.

Den profilerte Venstre-representanten er i New York og møter derfor ikke når stortingsgruppa konstituerer seg klokken 14 onsdag. Han vil delta på møtet via telefon.

– Det er viktig å diskutere ulike alternativer, men som partileder er det opp til Trine (Skei Grande, red.anm.) å avgjøre tempo, takt og tone. Hun har sagt at hun ikke har dårlig tid, og det er jeg enig i, sier Raja.

Etter det NTB forstår er det lite sannsynlig med en avklaring før budsjettet legges fram. Selv om det ventes rokeringer i regjeringen i oktober, først og fremst knyttet til avtroppende utenriksminister Børge Brende (H), er det ikke sikkert at spørsmålet om Venstres deltakelse blir avklart før etter at budsjettforhandlingene er i havn på Stortinget.