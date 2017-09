– Veldig spesiell følelse

Nyheter

MOLDE/VOLDA: 20 år gamle Markus Farstad Andersen fra Fræna ble i helga valgt som leder for Møre og Romsdal Senterungdom under et årsmøte på Skaret. Han tar over for surnadaling Sondre Ormset, som har ledet fylkesungdomslaget i tre år.

Stor utbytting i styret

Ledervervet innebærer også at Farstad Andersen blir en del av fylkesstyret til Senterpartiet og at han skal delta på landsstyremøter med Senterungdommen sentralt en gang i måneden.

– Det er en fole spesiell følelse. Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle bli leder for fylkeslaget så snart, men jeg gleder meg. Det var mange i styret som skulle gå av, og jeg ser fram til å jobbe sammen med flere engasjerte, unge politikere. Jeg synes også det skal bli spennende å jobbe mer sentralt, sier Farstad Andersen på telefon fra Volda, hvor han studerer til å bli sosionom.

Tryggere politisk

Farstad Andersen grublet mye fram og tilbake før han landet på Senterpartiet for noen år siden.

– Jeg kommer ikke fra en utpreget politisk interessert familie. Interessen ble vekket da jeg hadde politikk på videregående. Hovedgrunnene til at Senterpartiet var det rette for meg var skolepolitikken, EU-motstanden, at de vil ta hele landet i bruk og at de legger til rette for gründerskap, sier Farstad Andersen.

20-åringen var med å starte – og ble leder for – Eide og Fræna Senterungdom i 2015, og Volda og Ørsta Senterungdom i 2017.

– Undervegs har jeg blitt tryggere i rollen og sterkere politisk. Jeg har deltatt i skoledebatt, stått på stand og fått mye erfaring med å verve medlemmer, sier Farstad Andersen.

– Må vekke engasjement

Målsettingen den nærmeste tida er blant annet å styrke medlemmene i fylkes- og lokallagene til Senterungdommen så de er komfortable med å stå på stand og møte velgere.

– Det er viktig at man kan svare for den grunnleggende ideologien til partiet. Kompetanse vekker tillit, sier Farstad Andersen.

– Har du inntrykk av at unge er interessert i politikk?

– Når jeg snakker med ungdom på stand sier de kanskje at de ikke er politisk engasjert. Men så spør jeg hva de er opptatt av eller hva de jobber med, og så penser jeg samtalen inn på politikk som er relatert til det de svarer. Da viser det seg at de fleste er interessert likevel. Jeg mener vi har et ansvar for å prøve å vekke et engasjement hos unge, sier Farstad Andersen.

Kommunestyreplaner

Senterpartiet gjorde et godt stortingsvalg, uten at det førte dem inn i regjeringskontorene. Men 10,3 prosent står seg godt, mener Farstad Andersen.

– Hva tror du er grunnen til det gode valgresultatet?

– Senterpartiet har vært den klareste stemma mot EU, mot kommunereformen og mot sentralisering, sier Farstad Andersen.

– Hvordan er dine politiske ambisjoner?

– Det kommer sjølsagt an på jobb og liknende, men jeg kan se for meg at jeg vil prøve å komme inn i kommunestyret i Fræna ved neste valg. Vi får se. Jeg vet ikke om jeg vil bli heldagspolitiker noen gang, sier Farstad Andersen.