Gir én million kroner til den som kommer med en god forretningsidé

Nyheter

Sparebanken Møre lanserer nå det de kaller et nyskapingsstipend. «Næringsteft», som de har kalt stipendet, er på hele én million kroner.

Vil bidra

– Som fylkets største bank er vi genuint opptatt av å utvikle næringslivet her i Møre og Romsdal. Gjennom nyskapingsstipendet Næringsteft ønsker vi å investere i bedrifter og mennesker som på sikt kan bidra med å skape arbeidsplasser og fremme utvikling i vårt fylke, forteller Kolbjørn Heggdal, leder for næringsliv Romsdal Nordmøre i Sparebanken Møre.

«Næringsteft» er et stipend for enkeltpersoner og små og mellomstore bedrifter som har en god forretningsidé og der én million kroner utgjør en forskjell, opplyser banken i en pressemelding og presiserer at søkerne må ha en tilknytning til Møre og Romsdal.

– Vi vet hvor viktig det er å få drahjelp når en er i startgropen, og vi oppfordrer alle som vil satse videre på sin forretningsidé til å søke. Ingen idé er for liten eller for stor, sier Heggdal.

Kompetanseutvikling

Stipendtildelingen skal organiseres slik at det også følger med en god dose med kompetanseutvikling – og ikke bare til vinneren, opplyser banken. En fagjury skal velge ut 50 kvalifiserte søkere som får følge et faglig program.

«Sammen med solide samarbeidspartnere som Ålesund kunnskapspark, Protomore Kunnskapspark i Molde, NTNU og lokalt næringsliv vil Sparebanken Møre gi deltakerne økt kompetanse på næringsutvikling. Deretter blir det ny utvelgelse der ti søkere får individuell veiledning, og tilbud om å delta i et inkubatorprogram i regi av kunnskapsparkene frem til neste utvelgelse av tre finalister», skriver banken i pressemeldingen.

Deles ut i mars

– Finalistene får skreddersydd og tett oppfølging frem mot finalen. I tillegg får de utviklet sin egen profileringsfilm. Disse får også presentert sin idé på næringslivskonferansen Børs & Bacalao 8. mars neste år, forteller Heggdal.

Det er på denne konferansen at vinneren av stipendet vil bli offentliggjort.

Søknadsfristen for stipendet er satt til 15. oktober.